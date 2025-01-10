AKP, Yeşil Işık Yaktı: Gazetecilere Yeşil Pasaport Geliyor mu?

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, başkan vekilleri Abdulhamit Gül, Muhammed Emin Akbaşoğlu, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın beraberindeki heyet, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis'te Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti.

'OLUMLU GÖRÜYORUZ'

AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, gazetecilerin yeşil pasaport talebine ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Onunla ilgili genel bir çalışma yapmak lazım. Şu anda yeşil pasaport sayısı olağan derecede yüksek. Belli bir noktaya doğru geliyor sonrasında aşmak için çalışılıyor. Meclis Başkanımız da olumlu görüyor. AK Parti Grubu da olumlu görüyor. Biz de olumlu görüyoruz ama yeşil pasaportun sayısını önlemez bir noktaya getiremezsek... Yeşil pasaportun özelliği Avrupa Birliği'ne vizesiz girmek. Yeşil pasaport vizeli hale gelir mi endişesini taşıyoruz. Onun için zaman içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Değer basın mensuplarının yurtdışında çok ilişkileri var. Yeşil pasaportun önüne engel çıkmasın en ince ayrıntılarla inceleniyor. Grup Başkanımız da konuyu çok iyi biliyor. İnşallah bir makul noktaya doğru gelmiş olacağız."

'BEN ONUN SÖZÜNÜ VERDİM'

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da "Yeşil pasaport hangi sınıf için gelirse gelsin. İlk geldiğinde gazeteciler bunun içine dahil edilir mi" diye sordu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Ben onun sözünü verdim, birinci sırada" yanıtını verdi.

'ASGARİ BİR HAYAT STANDARDI GETİRİLMELİ'

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Basında çalışanlara şunun altında ücret ödenemez diye asgari bir hayat standardı getirilmeli" derken AKP heyetinden, "Bekir Bey sendika başkanınız olabilir" çıkışı geldi. Bir gazeteci de "En çok yıpranan meslek grubu biziz. Dolayısıyla birisinin bize sahip çıkması gerekiyor. Bekir Bey ilk adımı attı, umarım devamı gelir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA