Bakan Yılmaz Tunç’tan, Özgür Özel’e ‘Kırmızı Kart’ Tepkisi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP 8. Olağan Kütahya il kongresinde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirerek, "Bunların siyaseti, kırmızı karttır” ifadelerini kullandı.

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Bakan Yılmaz Tunç’tan, Özgür Özel’e ‘Kırmızı Kart’ Tepkisi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kütahya Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen AKP 8. Olağan Kütahya İl Kongresi'nde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iktidara çıkardığı ‘kırmızı kart’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ana muhalefetin siyasetinin "kırmızı kart siyaseti" olduğunu belirten Tunç, "İşte bunlar, hep bu kırmızı kartla engellemeye çalışmışlardır, güzel, iyi işleri. İyi icraatlara hep kırmızı kart göstermişlerdir. Bunların geleneğinde bu vardır” ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz Tunç’tan, Özgür Özel’e ‘Kırmızı Kart’ Tepkisi - Resim : 1

CHP’YE ELEŞTİRİLER

CHP'nin Türkiye'nin gelişmesinin, kalkınmasının karşısında olduğunu ifade eden Bakan Tunç, "Onlar, rahmetli Menderes'e de kırmızı kart göstermişlerdir, rahmetli Özal'a da kırmızı kart göstererek onun yolunu kesmek istemişlerdir, rahmetli Erbakan Hoca'mıza neler yapmışlardı. Hep kırmızı kart göstermişlerdir. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdikleri o kırmızı kartı milletimiz çok iyi hatırlıyor. Havaalanlarına karşı gelenler, bunlardır. Nükleer santrale, kömüründen barajlarına varıncaya kadar hepsine karşı gelen, kırmızı kart göstermek isteyen, bu CHP zihniyetidir. Bu ülkenin, milli iradenin önünün kesilmesinde, her 10 yılda bir darbecilerin, muhtıracıların destekçisi olan, bu Yassıada zihniyetidir" şeklinde konuştu.

Bakan Yılmaz Tunç’tan, Özgür Özel’e ‘Kırmızı Kart’ Tepkisi - Resim : 2

‘BUNLARIN SİYASETİ KIRMIZI KARTTIR’

Muhalefetin demokrasiye kırmızı kart göstermeyi gelenek haline getirdiğini kaydeden Bakan Tunç, "Bugün de gösterdikleri o seremoniden milletimiz o eski kırmızı kartları gayet hatırlamaktadır. Bunlar, 28 Şubat'ta gösterdikleri o kırmızı kartlarla başörtülü kızlarımızı, üniversite birincisi olan, kürsülere konuşma yapmak için çıkan, ödülünü almak için çıkan kızlarımızı yaka paça kürsülerden indirerek kırmızı kart gösterenlerdir. Başörtüsüyle seçilen milletvekilimiz Merve Kavakçı'ya, 'Bu kadına haddini bildirin. Buna kırmızı kart gösteriyoruz. Buna mecliste iş yok.' diyen bunlardır. Bunların siyaseti, kırmızı karttır. O nedenle bu millet, onlara her zaman, her seçimde kırmızı kart göstermeye devam edecektir inşallah. Bundan hiç şüpheniz olmasın” açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA-İHA

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