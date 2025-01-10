İBB Başkanı İmamoğlu'nun Şam Ziyareti İptal Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği’nin Şam’a gerçekleştireceği ziyaretin iptal edildiğini duyurdu. Ziyaretin pazar günü saat 14.00'da yapılmasının planlandığını belirten İmamoğlu, daha sonra Şam Valisi tarafından iptal edildiğini söyledi.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şam benim ziyaretim değil. Kişisel anlamda bir seyahat değil. TBB ve İBB adına Şam'a heyetlerin gideceğini ifade etmiştim. Dışişleri Bakanlığı ile de temas kurarak başta Şam olmak üzere giderek milletimizi en üst seviyede güçlü bir biçimde demokratik laik bir Suriye devletinin kurulmasına nasıl katkı sunabileceğimize dair konuşmuştuk.

İŞTE ZİYARETİN İPTAL EDİLMESİNİN NEDENİ

Pazar günü saat 14.00'e randevu verildi ve planlamalar başladı. Şam Valisi, TBB heyetinin ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden sonra olacak diye iptal etti. Bu iptali kabul etmiyorum, bu çok yanlış bir duruştur. En üst seviyedeki ziyaretler öncesi bu tip görüşmelerin katkı sunacağını düşünüyorum. Teyitli bir randevunun 6 saat sonra iptali için kimler devreye girdi bu soruları soruyorum ama cevabını da biliyorum. Birileri devreye girdiyse o birilerinin kim olduğunu herkes biliyor. Neden bu ziyaret daha sonraya bırakılsın ki? Şam'a çok sayıda kuruluş gitti."

Kaynak: Haber Merkezi