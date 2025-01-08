İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Parti İçine Mesaj: 'Ekrem'in Yerine Geçerim Diyene Pışık Derim'

İBB Başkanı İmamoğlu, katıldığı temel atma töreninde parti içine mesajlar verdi. İmamoğlu, "'Ben bir adım geri durayım, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim' diyene 'pışık' derim. Ne partili Ekrem'i yedirir ne millet Ekrem'i yedirir" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Silivri Altyapı Yatırımları Temel Atma Töreni'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Belediye başkanlarımız burada. Her bir arkadaşım, 7/24 çalışacak. Her bir arkadaşım girmedik, gitmedik mahalle, ev bırakmayacak. İnsanlarının memnuniyeti ve mutluluğu için elinden gelenin en iyisini yapacak. Dayanışma içinde olacak" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

'BU KADAR BASİT, BAŞKA YOLU YOK'

"Hizmetleriyle beraber önümüzdeki genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidar yapacak. Bu kadar net. Bunun başka bir yolu yok. ‘Ben oturayım, ben arkama yaslanayım, Ekrem çalışsın, Bora çalışsın, biz iktidar olalım!’ Öyle yağma yok! Olmaz. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, Mersin'den Trabzon'a her ilçe, her belde, her il, her büyükşehir, her örgüt üyesi, CHP’nin her bireyi, amasız, fakatsız, kol kola, omuz omuza, milletin beklediği, partizanlık yapmayan iktidar olma yolculuğuna, ‘tam yol ileri’ diyerek hizmet edecek. Bu kadar basit. Başka yolu yok."

'PIŞIK DERİM ONA BEN'

Parti içine mesaj veren İmamoğlu, "'Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim.' 'Pışık' derim ona ben. Öyle bir şey yok. Öyle yağma yok. Ne partili Ekrem'i yedirir, ne millet Ekrem'i yedirir. O kadar net" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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