Bursa'da Eğitim Uçağı Düştü... Valilikten İlk Açıklama Geldi

Bursa'da Yenişehir Havaalanı'dan özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği sırada kaza kırıma uğradı. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada "Pilot, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı" denildi.

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Bursa'da Eğitim Uçağı Düştü... Valilikten İlk Açıklama Geldi

Bursa Valiliği, Yenişehir Havaalanı'nda bir eğitim uçağının düştüğünü duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanı'nda 08.01.2025 günü saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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