Bakanlıktan Açıklama Geldi: Zen Pırlanta ile Anlaşma Yapıldı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Zen Pırlanta arasında anlaşma sağlandığı ve Bakanlığa mücevher şirketinin sahibi Emin Güzeliş tarafından bakanlığa gönderilen yazının ortaya çıkmasının ardından Bakanlıktan açıklama geldi.

Bakanlığın açıklamasında, “Söz konusu indirim/promosyon teklifleri genel bir uygulama dahilinde personele bilgilendirme amacıyla gönderilir. Bahse konu firma ile bakanlığımız arasında yapılan herhangi özel bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir” denildi.

'ÖZEL BİR ANLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bakanlığın açıklamasının tamamında ise şunlar kaydedildi:

“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında “Bakanlığımızın bir pırlanta firması ile anlaşma yaptığı” iddialarına yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Belirli dönemlerde kamu kurumlarına çeşitli firmalar tarafından farklı indirimlerin yer aldığı bilgilendirmeler gönderilmektedir.

Söz konusu indirim/promosyon teklifleri genel bir uygulama dahilinde personele bilgilendirme amacıyla gönderilir.

Bahse konu firma ile bakanlığımız arasında yapılan herhangi özel bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ZEN’DEN BAKANLIĞA GÖNDERİLEN YAZI

Zen Pırlanta’dan bakanlığa gönderilen yazıda, “T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez birimleri ve bağlı tüm kuruluşlarının personel ve yakınlarına özel bir fırsat olarak; pırlantalı ürünlerimizde mevcut indirimlere ek olarak %10 indirim (Tek bir taşı 0,70 ct ve üzeri ürünler, alyanslar, aksesuarlar, parfümler hariçtir) taahhüt ederiz. İndirimden yararlanmak isteyen personeliniz mağazalarımıza Personel Kimlik Kartı ile başvurabilir veya online platform üzerinden alışveriş yaparken size özel oluşturulan indirim kodunu kullanabilirler” ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi