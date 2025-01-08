SGK O Şartı Kaldırdı: Artık Bu Ödemeler Muaf Tutulacak! Değişiklik Yürürlüğe Girdi

BU ÖDEMELER PRİMDEN MUAF TUTULACAK

Çocuk yardımı ile ilgili yapılan değişiklikte ise, çocuk başına aylık 520,11 TL'ye kadar olan çocuk yardımı primden muaf tutulacak. Bu istisna, iki çocuğa kadar geçerli olacak. Ayrıca işveren tarafından çalışanlara nakit olarak ödenen yemek bedeli için günlük 158,00 TL'ye kadar olan kısım da primden muaf tutulacak. İşyerinde yemek verilmesi veya yemek kartı kullanılması durumunda ise farklı bir uygulama hayata geçirilecek.

İşveren tarafından işçiye ödenen özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payı için ise aylık brüt asgari ücretin %30'una kadar olan kısım primden muaf olacak. 2025 yılı için bu tutar 7.801,65 TL'ye yükseltildi.