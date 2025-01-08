SGK O Şartı Kaldırdı: Artık Bu Ödemeler Muaf Tutulacak! Değişiklik Yürürlüğe Girdi
SGK, işçi ve işvereni ilgilendiren yeni düzenlemeler için düğmeye bastı. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle birlikte, çalışanlara yapılan bazı ödemeler primden muaf tutulacak. Ayrıca aile yardımı, çocuk yardımı, yemek bedeli ve özel sağlık sigortası gibi ödemelerde belirlenen tutarlar da arttırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren yeni düzenlemeler için kolları sıvadı. SGK, çalışanların net kazançlarını artırmak ve işverenlerin maliyetlerini düşürmek amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirdi.
1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle birlikte, artık çalışanlara yapılan bazı ödemelerin prim esası değişti. Düzenleme kapsamında çalışanlara yapılan bazı ödemelerin ne kadarının prime dahil edileceğinin ayrıntıları belli oldu. Aile yardımı, çocuk yardımı, yemek bedeli ve özel sağlık sigortası gibi ödemelerde belirlenen tutarlar arttırıldı.
SGK PRİMİNE DAHİL EDİLMEYECEK
1 Ocak 2025 tarihinden itibaren çalışanın eşinin çalışmıyor veya emekli maaşı almıyor olması halinde, aylık 2.600,55 TL'ye kadar olan aile yardımı hiçbir şekilde SGK primine dahil edilmeyecek. Bu tutarı aşan kısım ise prim hesabına dahil edilecek.
BU ÖDEMELER PRİMDEN MUAF TUTULACAK
Çocuk yardımı ile ilgili yapılan değişiklikte ise, çocuk başına aylık 520,11 TL'ye kadar olan çocuk yardımı primden muaf tutulacak. Bu istisna, iki çocuğa kadar geçerli olacak. Ayrıca işveren tarafından çalışanlara nakit olarak ödenen yemek bedeli için günlük 158,00 TL'ye kadar olan kısım da primden muaf tutulacak. İşyerinde yemek verilmesi veya yemek kartı kullanılması durumunda ise farklı bir uygulama hayata geçirilecek.
İşveren tarafından işçiye ödenen özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payı için ise aylık brüt asgari ücretin %30'una kadar olan kısım primden muaf olacak. 2025 yılı için bu tutar 7.801,65 TL'ye yükseltildi.