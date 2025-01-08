CHP'den 'Zam' Tepkisi: Emekli ve Asgari Ücretli Yoksulluğa Mahkum Edildi

Türkiye'de 7 milyon kişiyi doğrudan, dolaylı olarak da milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlendi. 6 aylık enflasyona göre emekli zam oranı ise yüzde 15,75 oldu. Alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirten vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada emekli, memur ve asgari ücretli vatandaşların giderek daha zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekti.

'VATANDAŞ GÖRMEZDEN GELİNİYOR'

Asgari ücretlilerin geçinme krizine itildiğini söyleyen Kanko, "Geçtiğimiz hafta açıklanan 22 bin liralık asgari ücret, AKP hükümetinin vatandaşı ne kadar görmezden geldiğini bir kez daha ortaya koydu. TÜİK’in bile kabul ettiği enflasyon oranlarının altında kalan bu artış, asgari ücretli vatandaşlarımızı geçinme krizine bile bile sürüklemek anlamına geliyor. Yeniden değerleme oranlarının böylesine arttığı bir dönemde, bu artış halkın alım gücünü korumaktan çok uzak" dedi.

Kanko, özellikle emeklilerin içinde bulunduğu zor durumu vurgulayarak, "Emeklilerimiz artık sokağa çıkamaz, kahveye gidemez hale geldi" ifadelerini kullandı.