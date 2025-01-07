Bir Gecede Yüzde 21 Zam Geldi! Yeni Fiyat Listesi Açıklandı

2025 yılı asgari ücret artışının ardından zam haberleri hız kesmeden devam ediyor. Özellikle alkollü içeceklerde ÖTV artışlarıyla başlayan zam dalgası, yeni fiyat artışlarıyla gündemden düşmüyor.

Kaynak: Tele1-Haber Merkezi

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Bir Gecede Yüzde 21 Zam Geldi! Yeni Fiyat Listesi Açıklandı - Resim: 1

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Pernod Ricard Turkey ve Yasmin grubuna ait ürünlere zam yapıldığını açıkladı. Daha önce Efes Pilsen bira grubuna gelen zamların ardından, bu kez viski, cin, votka ve tekila gibi ağır alkollü içkilere de zam geldi.

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Bir Gecede Yüzde 21 Zam Geldi! Yeni Fiyat Listesi Açıklandı - Resim: 2

YÜZDE 21 ZAM

Tele1'e konuşan Erol Dündar, Pernod Ricard Turkey ve Yasmin grubuna yapılan zamların ortalama yüzde 21 oranında olduğunu belirtti. Dündar, "Pernod Ricard Turkey’e ait yeni fiyat listesi 6 Ocak Pazartesi günü, Yasmin grubuna ait fiyat listesi ise 7 Ocak Salı günü itibarıyla geçerli olacak" dedi.

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Bir Gecede Yüzde 21 Zam Geldi! Yeni Fiyat Listesi Açıklandı - Resim: 3

YENİ FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU

Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yeni fiyat listelerini de kamuoyuyla paylaştı. Zamlar, tüketiciler tarafından tepkiyle karşılanırken, zam furyasının devam edebileceği belirtiliyor.

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Bir Gecede Yüzde 21 Zam Geldi! Yeni Fiyat Listesi Açıklandı - Resim: 4
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Bir Gecede Yüzde 21 Zam Geldi! Yeni Fiyat Listesi Açıklandı - Resim: 5
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