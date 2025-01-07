Bir Gecede Yüzde 21 Zam Geldi! Yeni Fiyat Listesi Açıklandı
2025 yılı asgari ücret artışının ardından zam haberleri hız kesmeden devam ediyor. Özellikle alkollü içeceklerde ÖTV artışlarıyla başlayan zam dalgası, yeni fiyat artışlarıyla gündemden düşmüyor.
Kaynak: Tele1-Haber Merkezi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Pernod Ricard Turkey ve Yasmin grubuna ait ürünlere zam yapıldığını açıkladı. Daha önce Efes Pilsen bira grubuna gelen zamların ardından, bu kez viski, cin, votka ve tekila gibi ağır alkollü içkilere de zam geldi.
YÜZDE 21 ZAM
Tele1'e konuşan Erol Dündar, Pernod Ricard Turkey ve Yasmin grubuna yapılan zamların ortalama yüzde 21 oranında olduğunu belirtti. Dündar, "Pernod Ricard Turkey’e ait yeni fiyat listesi 6 Ocak Pazartesi günü, Yasmin grubuna ait fiyat listesi ise 7 Ocak Salı günü itibarıyla geçerli olacak" dedi.
YENİ FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU
Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yeni fiyat listelerini de kamuoyuyla paylaştı. Zamlar, tüketiciler tarafından tepkiyle karşılanırken, zam furyasının devam edebileceği belirtiliyor.