Bir Gecede Yüzde 21 Zam Geldi! Yeni Fiyat Listesi Açıklandı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Pernod Ricard Turkey ve Yasmin grubuna ait ürünlere zam yapıldığını açıkladı. Daha önce Efes Pilsen bira grubuna gelen zamların ardından, bu kez viski, cin, votka ve tekila gibi ağır alkollü içkilere de zam geldi.