Fatih Vatan Caddesi'nde Panik Dolu Anlar! Otomobil ile Otobüs Birbirine Girdi: 8 Yaralı

Fatih'te bir otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası panik anları kameralara yansıdı.

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Fatih Vatan Caddesi'nde 57 AU 347 plakalı otomobil sürücüsü, 34 TP 6167 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 8 kişiden 3'ü sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan 3 kişiyi çıkardı. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3'ü çocuk 8 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

KAZA NEDEN OLDU?

Öte yandan otomobil sürücüsü Dilek Kaya, kullandığı otomobilin freninin tutmaması sonucu kazanın meydana geldiğini öne sürdü.

'ÇOK HIZLI GELDİ'

Kazayı gören Mahmut Karaçöl, “Yemek molasındaydık, camdan dışarıyı izliyorduk. Çok hızlı geldi, İETT'ye çarptı. Bir bağırış duyunca geldik" dedi.

Yaralıya İlk Müdahaleyi Şarj Kablosuyla YaptılarYaralıya İlk Müdahaleyi Şarj Kablosuyla YaptılarGüncel

Kaynak: DHA

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