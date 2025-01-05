Kalkış Esnasındaki Uçağın İniş Takımları Alevler İçinde Kaldı! Bir Kaza Daha

Melbourne Havalimanı'nda, Etihad Airways'in Abu Dabi'ye gitmek üzere kalkış hazırlığı yapan EY461 sefer sayılı Boeing 787 tipi uçağı, büyük bir tehlikeyi ucuz atlattı

Kalkış hazırlığındaki uçağın iniş takımlarının alev alması nedeniyle iki tekerleği patladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından sefer iptal edildi.

HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Kalkış hazırlıkları esnasında yaşanan tehlikeli olay, uçaktaki yolculara korku dolu anlar yaşattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın etrafının itfaiye ekipleri tarafından hızla çevrelendiği ve yangın söndürme köpüğü ile müdahale edildiği görüldü.

OLAYDA CAN KAYBI YAŞANMADI

Bir yolcu, yaşadığı korku dolu anları 3AW'ye anlatarak, kalkış sırasında "acil frene basmak zorunda kaldıklarını" dile getirdi. Uçak, iki patlayan tekerleği ve oluşan hasar nedeniyle pistte mahsur kaldı ve yolcular uçaktan tahliye edildi. Olayda yolcu ya da mürettebat ekibinden herhangi bir kimse zarar görmedi.

UÇAKTAKİ YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Melbourne Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, olayın kalkış ve varışlarda büyük gecikmelere yol açtığı, ancak havacılık kurtarma ve itfaiye servislerinin hızla müdahale ettiği ifade edildi.

Uçaktaki 289 kişinin otobüslerle terminale götürülürken, pistte onarım işlemleri için harekete geçildi.

Havalimanı yetkilileri, operasyonların sürdüğü ve diğer uçuşlardaki aksaklıkların asgari seviyeye indirmek için elinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi