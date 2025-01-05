Kar Kalınlığının 12 Santimetreye Ulaştı Ülkede Uçuşlar Askıya Alındı

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü İngiltere’de uçuşlar askıya alındı. Ülkenin kuzeybatısında yer alan Leeds Bradford, Manchester ve Liverpool John Lennon havaalanlarının pistleri uçuşlara kapatıldı.

Kar Kalınlığının 12 Santimetreye Ulaştı Ülkede Uçuşlar Askıya Alındı

Meteoroloji Ofisi, İngiltere’de ülkenin kuzeyindeki Bingley'de kar kalınlığının 12 santimetreye ulaştığını duyurdu. Özellikle Galler bölgesi için kar yağışı sonrasında ikince derece uyarı yapıldı.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Leeds Bradford, Manchester ve Liverpool John Lennon havaalanlarının pistleri uçuşlara kapatılırken uçuşların askıya alındığı açıklandı.

Kar Kalınlığının 12 Santimetreye Ulaştı Ülkede Uçuşlar Askıya Alındı - Resim : 1

Birmingham Havaalanı’nda karla kaplanan pistin temizlenmesi için işlem başlatıldı. Bristol Havalimanı yetkilileri uçuşların pistin temizlenmesinin ardından yeniden başladığını belirtti.

Kar Kalınlığının 12 Santimetreye Ulaştı Ülkede Uçuşlar Askıya Alındı - Resim : 2

KAR KALINLIĞI 30 METREYE ULAŞABİLİR

Uçuşlarda gecikmeler yaşanacağı ifade edilirken, Galler ve İngiltere'nin kuzeyindeki yüksek kesimlerde kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaşmasının beklendiği söylendi.

Kaynak: İHA

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