Şimdi de Almanya'da Uçak Kazası: Yaralılar Var

Kazakistan, Güney Kore, Norveç derken bir uçak kazası da Almanya'dan geldi. Stuttgart kentinde meydana gelen kazaya ilişkin polisten açıklama yapıldı. Açıklamada, tek motorlu ve pervaneli uçağın dün öğleden sonra iniş anında düştüğü, sonrasında havalimanının geçici olarak uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Pilotun hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, 70 yaşındaki yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

#AccidenteAéreo hoy de un #Cessna172S Skyhawk SP (D-EAKS), del operador "BWLV Motorflugschule Hahnweide" cerca del VOR de #Stuttgart junto al Aeropuerto de Stuttgart (EDDS), #Alemania 🇩🇪. 2 ocupantes. No está clara la gravedad de sus heridas. Tenía como destino EDST. 29-12-24 pic.twitter.com/j8WjFdSXag — Iván Castro Palacios (@ivancp25) December 29, 2024

Açıklamada, iniş esnasında havanın sisli ve kapalı olduğu, kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Havaalanı polisinin, kaza yerindeki incelemesinin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA