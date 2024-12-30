Şimdi de Almanya'da Uçak Kazası: Yaralılar Var

Almanya'da dört koltuklu Cessna C-172 uçağı düştü. Pilotun hafif yaralandığı kazada 70 yaşındaki yolcu hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Şimdi de Almanya'da Uçak Kazası: Yaralılar Var

Kazakistan, Güney Kore, Norveç derken bir uçak kazası da Almanya'dan geldi. Stuttgart kentinde meydana gelen kazaya ilişkin polisten açıklama yapıldı. Açıklamada, tek motorlu ve pervaneli uçağın dün öğleden sonra iniş anında düştüğü, sonrasında havalimanının geçici olarak uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Pilotun hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, 70 yaşındaki yolcunun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, iniş esnasında havanın sisli ve kapalı olduğu, kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Havaalanı polisinin, kaza yerindeki incelemesinin sürdüğü ifade edildi.

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Kaynak: AA

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