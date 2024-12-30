Suriye'nin Aşiret ve Kabileleri Şam'da Toplandı

Esad yönetiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni hükümet başkent Şam'da kritik bir toplantı düzenledi. Toplantıya Suriye'nin ileri gelen aşiret ve kabilelerinin temsilcileri katıldı.

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Suriye'nin Aşiret ve Kabileleri Şam'da Toplandı

8 Aralık'ta Esad yönetiminin devrilmesinden sonra kurulan yeni hükumete destek veren farklı millet, aşiret ve kabilenin temsilcileri başkent Şam’da bir araya geldi. Suriye Kabilelerinin Ulusal Birliği adlı toplantıya Arap, Kürt, Türkmen, Çerkez gibi farklı kimliklere sahip aşiretler ile Yezidi, Dürzi, Hristiyan, Müslüman, Süryani gibi inançlara sahip toplulukların 400’e yakın temsilcisi katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda aşiret ve kabilelerin temsilcileri konuşma yaptı. Ülkenin geleceğiyle ilgili kararların alındığı toplantıda "yeni Suriye"nin inşasında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiği vurgulandı. Toplantıya katılan toplulukların nüfusunun Suriye nüfusunun yarısından fazla olduğu belirtildi.

Suriye'nin Aşiret ve Kabileleri Şam'da Toplandı - Resim : 1

BÜTÜN TOPLULUK TEMSİLCİLERİ KATILDI

Toplantının ardından açıklama yapan Torki Aşireti Temsilcisi Samer Hemsh “40 aşiretin temsilcileri Şam’da toplandık. Millet, aşiret ve kabilelerin arasında Arap, Türkmen, Kürt, Çerkez, Müslüman, Hristiyan, Dürzi, hepsi var. Suriye’nin geleceğini konuştuk, bunun için kararlar aldık. Gelecekte daha iyi olacağız inşallah. Suriye’nin hepsi bir millettir” dedi.

Suriye'nin Aşiret ve Kabileleri Şam'da Toplandı - Resim : 2

Yeni Suriye’nin Türkiye’nin desteğiyle ayağa kalkacağını savunan Hemsh, "Çok şükür biz Türkiye’den çok memnunuz. Yaklaşık 12 senedir Suriyeliler orada yaşıyor. Yeni Suriye için birlikte kararlar aldık. Türkiye bize yardım ederse yeni Suriye Türkiye gibi olacaktır. Ben 10 yıl önce Mersin’de kaldım. Türkiye’den çok memnunum, çok seviyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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