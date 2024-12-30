Evlatlık Oğullarını Yıllarca Hapsettiler! 5 Çocuğa Korkunç İşkence

ABD'nin Ohio eyaletinde evlat edindikleri beş erkek çocuğunu bodrumda kilitli tutup yıllarca korkunç şekilde işkence eden, onları aç ve susuz bırakan çift için karar verildi. 50 yaşındaki kadın Matthew Edmonson beş kez "çocukları tehlikeye atmak" suçundan, 64 yaşındaki eşi Charles Edmonson ise "adam kaçırma", "ağır saldırı" ve üç kez "çocukları tehlikeye atmak" suçlarından hüküm giydi.

Dördünün özel gereksinimli olduğu bilinen beş çocuğa uyguladıkları istismar nedeniyle Matthew'a en 13 yıl hapis cezası verilirken, Charles'a da 15 yıl hapis cezası verildi. Çiftin toplamda 200 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılabileceği söylenirken, mahkeme ile yaptıkları anlaşmayla ömür boyu hapis cezası ihtimali ortadan kalktı.

'SAVAŞ ESİRLERİNDEN DAHA KÖTÜ MUAMELE GÖRDÜLER'

Çifte ilk olarak haziran ayında "çocukları tehlikeye atmaktan" beşer kez suç yöneltildi, temmuz ve ağustos aylarında da çok sayıda video da dahil olmak üzere ciddi zihinsel, cinsel ve fiziksel istismar ile ilgili birçok kanıt dava dosyasına girdi. Savcılar, çocuklara "savaş esirlerinden bile daha kötü" muamele edildiğini söyledi. Evlat edinildikleri zaman kardeşlerden ikisi 13 ve 11 yaşlarında, üçüzlerden biri ise 8 yaşındaydı. Çocuklar, ebeveynleri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çiftin evinden alındılar.

BİYOLOJİK OĞULLARINA DENETİMLİ SERBESTLİK

Edmonson çiftinin biyolojik oğulları Bailey de anne ve babasıyla birlikte hüküm giyerek "çocukları tehlikeye atmak" suçundan suçlu bulundu ve iki yıl denetimli serbestlik cezası aldı.

Savcı, mahkeme sonunda yaptığı konuşmada "Çocukların maruz kaldıkları canavarca eylemler artık gelişimlerinin önünde bir engel teşkil etmeyecek. Muhtemelen hayatlarının geri kalanında fiziksel ve duygusal olarak akıl sağlığı müdahalesine ihtiyaç duyacak olsalar da iyileşiyorlar" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi