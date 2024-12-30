Havada Kâbus Bitmiyor: Son 1 Haftada 4 Uçak Kazası

28 Aralık Cumartesi günü Norveç’te, Amsterdam’a gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, beklenmedik bir arıza nedeniyle Sandefjord Havalimanı’na acil iniş yaptı. Yolcular ve mürettebat için tedirgin edici anlar, alınan hızlı kararlar ve güvenli bir tahliye ile so buldu.

Norveç’in başkenti Oslo’daki Gardermoen Havalimanı’ndan kalkan Boeing 737 tipi uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra garip bir ses duyulması üzerine mürettebatı alarma geçirdi. Gökyüzünde ilerleyen uçakta yankılanan bu ani ses, uçuş ekibini hemen bir değerlendirme yapmaya itti.

Kaptan pilot ve ekibi, güvenlik önceliğiyle hareket ederek rotayı Sandefjord Havalimanı’na çevirdi. Havalimanı, Oslo’ya yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaydı ve en güvenli seçenek olarak öne çıkıyordu.

Uçak, Sandefjord Havalimanı’na yaklaştığında iniş hazırlıkları başladı. Düşük hızda gerçekleştirilen iniş sırasında uçağın kontrolü zorlaştı ve pistten çıkarak çim bir alanda durdu. Neyse ki, olay sırasında herhangi bir yaralanma ya da ciddi bir hasar meydana gelmedi.

Uçak durduktan hemen sonra tahliye işlemleri başlatıldı. Ekipler, yolcuları güvenli bir şekilde uçaktan çıkardı ve havalimanında gerekli destek sağlandı. Yolcuların yaşadığı korkuya rağmen kimsenin yaralanmamış olması büyük bir rahatlama yarattı.

There have been 4 different plane crashes worldwide in the last week ⁠

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📅 December 25, 📍 Aktau, Kazakhstan ⁠

🇦🇿 Azerbaijan Airlines, ✈️ Baku-Grozny flight ⁠

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📅 December 28, 📍 Sandefjord, Norway ⁠

🇳🇱 KLM, ✈️ Oslo-Amsterdam flight ⁠

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📅 December 28, 📍 Halifax,… pic.twitter.com/l4eAP7JVsV — Anadolu English (@anadoluagency) December 29, 2024

KLM HAVAYOLLARI'NDAN AÇIKLAMA

Olay sonrası açıklama yapan KLM Havayolları yaşananları şu sözlerle özetledi:

"Bu akşam (28-12) Oslo’dan Amsterdam’a gitmek üzere kalkan KL1204 sefer sayılı uçağın kalkışı sırasında yüksek bir ses duyuldu. Uçağın güvenliği için Sandefjord Havalimanı’na yönlendirilmeye karar verildi. İniş sırasında Boeing 737 düşük hızda pistten çıkarak çim alanda durdu. 176 yolcu ve 6 mürettebat üyesi zarar görmedi ve ihtiyaçları karşılanıyor. Olayın koşulları araştırılıyor."

Dünya basınında yer alan haberlere göre, olayın hidrolik arızadan kaynaklandığı düşünülüyor. Teknik incelemeler devam ederken, uçakta bulunan yolcular için sağlanan hızlı müdahale ve güvenli tahliye, profesyonel bir ekibin kriz anında nasıl soğukkanlılıkla hareket ettiğini bir kez daha ortaya çıkardı.

SON DÖNEMDE UÇAK KAZALARI ARTIYOR

2024’ün son günlerine yaklaşırken, dün dünyadan gelen üç ayrı uçak kazası haberi, havacılık sektörüne kara bir gün olarak geçti. Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa’dan gelen kazalar, onlarca can kaybı ve büyük endişeye yol açtı.

Güney Kore’nin Muan şehrinde, 181 yolcuyu taşıyan bir yolcu uçağı iniş sırasında kontrolden çıktı. Meydana gelen korkunç kazada, uçaktaki 179 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin edilirken, sadece iki kişi kurtarılabildi. Kurtarma ekipleri, kazanın ardından olay yerinde çalışmalarını sürdürürken, kayıpların büyüklüğü ülkeyi yasa boğdu.

Kanada’dan gelen diğer haberlerde, Halifax Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmakta olan bir yolcu uçağının sol kanadında yangın çıktığı bildirildi. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerindeki ekiplerin hızlı müdahalesiyle yolcular tahliye edildi. Olayda ciddi bir can kaybı yaşanmazken, yangının sebebiyle ilgili incelemeler devam ediyor.

Norveç’te ise Oslo’dan Amsterdam’a gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, teknik bir arıza nedeniyle Sandefjord Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı. İniş sırasında uçağın pistten çıkarak çim alanda durduğu bildirildi. Neyse ki uçaktaki 176 yolcu ve 6 mürettebat, herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edildi.

Kaynak: Haber Merkezi