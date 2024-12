Havada Kâbus Bitmiyor: Son 1 Haftada 4 Uçak Kazası

28 Aralık Cumartesi günü Norveç’te, Amsterdam’a gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, beklenmedik bir arıza nedeniyle Sandefjord Havalimanı’na acil iniş yaptı. Yolcular ve mürettebat için tedirgin edici anlar, alınan hızlı kararlar ve güvenli bir tahliye ile so buldu.

Norveç’in başkenti Oslo’daki Gardermoen Havalimanı’ndan kalkan Boeing 737 tipi uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra garip bir ses duyulması üzerine mürettebatı alarma geçirdi. Gökyüzünde ilerleyen uçakta yankılanan bu ani ses, uçuş ekibini hemen bir değerlendirme yapmaya itti.

Kaptan pilot ve ekibi, güvenlik önceliğiyle hareket ederek rotayı Sandefjord Havalimanı’na çevirdi. Havalimanı, Oslo’ya yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaydı ve en güvenli seçenek olarak öne çıkıyordu.

Uçak, Sandefjord Havalimanı’na yaklaştığında iniş hazırlıkları başladı. Düşük hızda gerçekleştirilen iniş sırasında uçağın kontrolü zorlaştı ve pistten çıkarak çim bir alanda durdu. Neyse ki, olay sırasında herhangi bir yaralanma ya da ciddi bir hasar meydana gelmedi.

Uçak durduktan hemen sonra tahliye işlemleri başlatıldı. Ekipler, yolcuları güvenli bir şekilde uçaktan çıkardı ve havalimanında gerekli destek sağlandı. Yolcuların yaşadığı korkuya rağmen kimsenin yaralanmamış olması büyük bir rahatlama yarattı.

