Sıkıyönetim Krizinde Yeni Gelişme: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Tutuklanacak mı?

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sıkıyönetim soruşturmasını yürüten soruşturma komisyonu, daha önce yapılan 3 ifade verme çağrısını da dikkate almaması nedeniyle Yoon hakkında “isyan” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

Tutuklama emri talebinin Seul Bölge Mahkemesi tarafından değerlendirileceği belirtildi. Son gelişmeyle birlikte, Güney Kore tarihinde ilk kez hakkındaki azil süreci devam eden bir devlet başkanı için tutuklama emri talep edilmiş oldu.

AZİL SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol “muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmiş, ancak sıkıyönetim kararı Ulusal Meclis tarafından yapılan oylama ile geçersiz kılınmıştı. Bunun üzerine geri adım atan Yoon, sıkıyönetim uygulamasının yürürlükten kaldırıldığını duyurmuştu. Muhalefet partileri ise sıkıyönetim kararının hukuksuz olduğunu iddia ederek Yoon’un görevden alınmasını öngören bir azil önergesini Ulusal Meclis’e sunmuştu.

Önergenin kabul edilmesi üzerine Yoon’un yetkileri askıya alınmış ve hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yoon hakkında “isyan” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla soruşturma açılırken, Yoon’un soruşturma komisyonu tarafından yapılan 3 ifade verme çağrısını da dikkate almadığı kamuoyuna yansımıştı.

Kaynak: İHA