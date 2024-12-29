Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore’ye Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'de 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore’ye Taziye Mesajı

Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmaya hazırlanırken pistten çıkarak yanan, 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağından sadece 2 kişi sağ kurtuldu. Güney Kore hükümetinin 7 günlük ulusal yas ilan ettiği kazaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz Kore Cumhuriyeti’ndeki Muan Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen elim uçak kazası bizleri derinden üzmüştür. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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