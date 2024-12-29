Güney Kore'deki Uçağın Kara Kutuları Bulundu! Kazanın Sebebi Ne?

Yaşanan korkunç uçak kazası sonrasında Güney Kore hükümeti, ülkede 7 günlük ulusal yas ilan etti. Ayrıca uçağın kara kutuların da bulunduğu ve kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturmaya yardımcı olacağı açıklandı.

Güney Kore'deki Uçağın Kara Kutuları Bulundu! Kazanın Sebebi Ne?

Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan ve 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının pistten çıkarak yandığı kazada 177 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de sağ kurtuldu. Dünyayı dehşete düşüren acı olayla ilgili Güney Kore hükümeti 7 günlük ulusal yas ilan etti. Hükümet ve resmi binalarda bayraklar yarına indirilirken, memurlar ise hayatını kaybedenlerin anısına siyah kurdele takacak.

KARA KUTULAR SORUŞTURMAYA YARDIMCI OLACAK

Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, uçağın düştüğü alanda yürütülen çalışmalarda enkazdan hem uçuş hem de ses kayıtlarını içeren kara kutuların bulunduğu ve kara kutuların kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturmaya yardımcı olacağı bildirildi.

22 KİŞİYE KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Diğer yandan, yolcuların yaşlarının 3 ila 78 arasında değiştiğini kaydeden yetkililer yolcuların çoğunluğunun 40, 50 ve 60'lı yaşlarda olduğunu bildirdi. Uçakta 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların çoğunun Güney Koreli olduğu ifade edildi. Şu ana kadar 22 kişiye ait cansız bedenin kimlik tespiti yapılmıştı.

Güney Kore'deki Uçak Kazasının Görüntüsü Ortaya ÇıktıGüney Kore'deki Uçak Kazasının Görüntüsü Ortaya ÇıktıDünya
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Kaynak: İHA

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