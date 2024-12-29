Güney Kore'deki Felaket Dehşete Düşürdü: Dünya Liderlerinden Taziye Mesajları

Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmaya hazırlanırken pistten çıkarak yanan, 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağından sadece 2 kişi sağ kurtuldu. Güney Kore hükümetinin 7 günlük ulusal yas ilan ettiği trajik olaya ilişkin dünya liderlerinden de taziye mesajları geldi.

ALMANYA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, “Güney Kore'de çok sayıda ölümle sonuçlanan korkunç bir uçak kazası haberini aldık. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum” dedi.

ÇİN

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Güney Kore’ye başsağlığı diledi. Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok’a taziye mesajı gönderen Çin Devlet Başkanı, “Çin hükümeti ve halkı adına kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimi gönderiyorum, yaralılara da acil şifa diliyorum” dedi.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, “Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve çok sayıda can kaybına yol açan kazasya ilişkin trajik haberi aldık. Kaybedilen her bir hayat ölçülemez bir trajedidir. Ukrayna halkı ve şahsım adına kederli ailelere, Kore halkına ve Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok’a en içten taziyelerimi sunuyorum. Acınızı paylaşıyoruz ve bu kederli günlerinde Kore halkının yanındayız” ifadelerini kullandı.

AB

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, “Muan'daki uçak kazasının görüntülerini gördüğümde çok üzüldüm. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Kore Cumhuriyeti'ne en derin taziyelerimi sunuyorum. Avrupa bu kederli gününüzde yanınızdadır” diyerek taziye dileklerini sundu.

İNGİLTERE

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de mesajında, “Güney Kore'de gece meydana gelen uçak kazası haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Güney Kore ve Tayland halkına ve sevdiklerini kaybeden herkese en içten taziyelerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA