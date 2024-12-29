Güney Kore'de Uçak Kazası! 96 Can Kaybı

Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu kaza meydana geldi. Uçaktaki 96 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Güney Kore'de Uçak Kazası! 96 Can Kaybı

Güney Kore'nin Muan şehrinde 181 kişiyi taşıyan Jeju Air havayolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı.

Emniyet ve itfaiye yetkilileri, iniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçağın havalimanını çevreleyen çite çarptığını, kazada 96 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

SADECE 2 KİŞİ KURTULABİLDİ

İtfaiye ekiplerinin, kazada kuyruk bölümü koparak yanan uçağa müdahale ederek yangını söndürdüğü, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, kazanın sebebi soruşturuluyor.

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Kaynak: AA

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