Zelenskiy'den Rusya'ya Uçak Kazası Konusunda 'Net Olma' Çağrısı

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak başsağlığı diledi. Zelenskiy, ardından yaptığı açıklamada, “Rusya net açıklamalar yapmalı ve dezenformasyon yaymayı bırakmalı” diye konuştu.

Zelenskiy'den Rusya'ya Uçak Kazası Konusunda 'Net Olma' Çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak başsağlığı diledi. Zelenskiy telefon görüşmesi sonrasında açıklama yaptı. Devlet Başkanı, Azerbaycan'daki uçak kazası hakkında Rusya'yı net olmaya çağırdı.

Ukrayna lideri, yaptığı açıklamada “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek, ‘Azerbaycan Hava Yolları’na ait uçakta yaşanan korkunç faciayla ilgili olarak kendisine ve Azerbaycan halkına taziyelerini ilettim. Artık asıl öncelik, gerçekte ne olduğuna dair tüm soruları yanıtlayacak kapsamlı bir soruşturmadır. Rusya net açıklamalar yapmalı ve dezenformasyon yaymayı bırakmalı. Fotoğraflar ve videolar, hava savunma füzesi saldırısına çok benzeyen delikler ve oyuklar da dahil olmak üzere uçağın gövdesindeki hasarı açıkça gösteriyor. Bu durumda Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğiz ve diğer ülkeleri de yardıma çağıracağız. Ayrıca ikili temasların yakın gelecekte yoğunlaştırılması konusunda mutabakata vardık” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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