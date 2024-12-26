Putin'den Ukrayna ile Ateşkes Açıklaması

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ateşkes müzakereleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Slovakya’nın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler için platform sağlamaya hazır olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bunun Rusya için kabul edilebilir bir seçenek olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile görüşmesinde, ''ağırlıklı olarak Ukrayna'daki barışçıl düzenlemeler hakkında konuştuklarını'' açıkladı.

'NEDEN OLMASIN?'

Fico'nun Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlığın barışçıl bir şekilde çözülmesi için kendi devletinin topraklarında görüşmeler yapmayı teklif ettiğini söyleyen Putin, "İş bu noktaya gelirse karşı değiliz. Neden olmasın? Bizim açımızdan bu tutum tarafsızdır ve bu bizim için kabul edilebilir bir seçenektir" dedi.

Kaynak: Habertürk