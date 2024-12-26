Putin'den Ukrayna ile Ateşkes Açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ile ateşkes açıklaması geldi. Putin, müzakerelere karşı olmadıklarını belirterek, "Slovakya ev sahipliği yapmaya hazır" dedi.

Son Güncelleme:
Putin'den Ukrayna ile Ateşkes Açıklaması

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ateşkes müzakereleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Slovakya’nın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler için platform sağlamaya hazır olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bunun Rusya için kabul edilebilir bir seçenek olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile görüşmesinde, ''ağırlıklı olarak Ukrayna'daki barışçıl düzenlemeler hakkında konuştuklarını'' açıkladı.

'NEDEN OLMASIN?'

Fico'nun Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlığın barışçıl bir şekilde çözülmesi için kendi devletinin topraklarında görüşmeler yapmayı teklif ettiğini söyleyen Putin, "İş bu noktaya gelirse karşı değiliz. Neden olmasın? Bizim açımızdan bu tutum tarafsızdır ve bu bizim için kabul edilebilir bir seçenektir" dedi.

Kaynak: Habertürk

Etiketler
Vladimir Putin
Son Güncelleme:
Süt Yerine Bundan Ekleyin Poğaça Puf Puf Kabarıyor ve Bayatlamıyor Süt Yerine Bundan Ekleyin Poğaça Puf Puf Kabarıyor ve Bayatlamıyor
Patatesi Taze Tutan Tüyo! Artık Filizlenme Sorunu Son Buluyor Patatesi Taze Tutan Tüyo! Artık Filizlenme Sorunu Son Buluyor
Yeni Bir Çevre Felaketi Kapıda! Karadeniz'de Alarm, Acil Durum İlan Edildi Karadeniz'de Alarm, Acil Durum İlan Edildi
New York Borsası Düşüşle Açıldı New York Borsası Düşüşle Açıldı