New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York borsası, Noel tatili sonrası güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,29 azalarak 43.173,41 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 azalışla 6.021​,6 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 kayıpla 19.973,01 puana geriledi.

ABD'de dün Noel tatili nedeniyle kapalı olan pay piyasaları, işlem gününe negatif bir başlangıç yaptı.

Analistler, Noel tatili nedeniyle hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini belirtti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrasında yükseliş eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, yüzde 4,63 seviyesine çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 21 Aralık ile biten haftada 219 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 1 milyon 910 bin ile Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA