Yeni Bir Çevre Felaketi Kapıda! Karadeniz'de Alarm, Acil Durum İlan Edildi

Karadeniz'in Kerç Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle 15 Aralık’ta ayrı ayrı kazalara karışan Rusya'ya ait "Volgoneft-212" ve "Volgoneft-239" tanker gemilerinin hasar gördüğü bildirilmiş, tankerlerden petrol sızıntısı tespit edildiği rapor edilmişti.

4 BİN TON PETROL SIZDI

Tankerlerden toplam 4 bin ton petrolün sızdığı tahmin edilirken, çok sayıda yetkili ve gönüllü, sızan petrolün temizlenmesi için çalışma yürütüyor.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı; ülkenin Karadeniz sahillerinde petrol sızıntısından kaynaklanan çevre kirliliğiyle mücadele etmek adına acil durum ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada, bölgeye daha fazla ekip ve maddi kaynak ayırılacağı kaydedildi.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, bazı Türk şirketleri de bölgedeki çalışmalara yoğun destek veriyor.

Sosyal medya paylaşımlarında, söz konusu sahil bölgelerindeki kentlerde deniz yüzeyinin ve sahillerin petrolle kaplandığı görülürken, bölgedeki kirlilikten etkilenen yaban kuşlarının, gönüllülerce kurtarma çalışmaları görüntülere yansımaya devam ediyor.

Kaynak: AA