Gazze'de Can Kaybı 45 Bini Aştı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 484’e, yaralı sayısı da 108 bin 90’a yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını bir kez daha hatırlattı.

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Gazze'de Can Kaybı 45 Bini Aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 449 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 484’e, yaralı sayısının da 108 bin 90’a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor: 45 bin 436'ya YükseldiGazze'de Can Kaybı Katlanıyor: 45 bin 436'ya YükseldiDünya

Kaynak: DHA

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