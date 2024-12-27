Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor: 45 bin 436'ya Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bir yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 37 artarak 45 bin 436'ya çıktı. Yaralı sayısı da 98 kişi daha artarak 108 bin 38'e yükseldi.

Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor: 45 bin 436'ya Yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri devam ederken, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 37 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de Can Kaybı Katlanıyor: 45 bin 436'ya Yükseldi - Resim : 1

ENKAZ ALTINDA CESETLER VAR

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 436'ya, yaralı sayısının da 108 bin 38'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: AA

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