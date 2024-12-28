Azerbaycan Uçağı Düşmüştü... Putin'den Aliyev'e 'Özür' Telefonu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonla görüşerek, Azerbaycan uçağının düşürüldüğü olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle özür diledi.

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Azerbaycan Uçağı Düşmüştü... Putin'den Aliyev'e 'Özür' Telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Rus hava sahasında, Rus hava savunma sistemi tarafından vurulması nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak özür diledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Yolcu uçağı Grozni'ye iniş yapmaya çalışırken bölge Ukrayna İHA'larının saldırı altındaydı ve Rus hava savunma sistemleri saldırıları püskürtüyordu. Putin, olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle Aliyev'den özür diledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Rusya Soruşturma Komitesi uçağın düşürülmesine dair soruşturmayı sürdürüyor. Sivil ve askeri uzmanlar sorgulanıyor" denildi.

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Kaynak: AA

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