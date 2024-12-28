Zehirli Noel Kekiyle Kardeşlerini ve Yeğenini Öldürdü! Kocasını da Birkaç Ay Önce Zehirlediği Ortaya Çıktı

Brezilya'nın Torres kentinde yaşayan Zeli Terezinha Silva dos Anjos, Noel kutlaması nedeniyle yaptığı kekin içine zehir koyarak 58 yaşındaki kız kardeşi Maida, 65 yaşındaki ablası Neuza ve Neuza'nın 43 yaşındaki kızı Tatiana’nın ölümüne neden oldu. Zeli'nin kendisi ve 10 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere diğer üç aile üyesi hastaneye kaldırıldı.

ARSENİK TESPİT EDİLDİ

Ölen kadınların otopsi sonuçlarına göre üçünün de bedenlerinde mide bulantısı, kusma ve ishale sebebiyet veren ve güçlü bir zehir olan arsenik tespit edildi. Polisten yapılan açıklamada, kadının eşinin de eylül ayında zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kaynak: DHA