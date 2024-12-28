Dünya Bu Görüntüleri Konuşuyor: Cezaevi Revirinde Vahşet... Döverek Öldürdüler

ABD'de cezaevinde infaz memurlarının ölümcül şiddetine maruz kalan mahkum Robert Brooks, darp edildikten bir gün sonra hayatını kaybetti. Olay anına ait görüntüler ülkeyi sarsarken, 13 memur ve bir hemşire görevden alındı, soruşturma başlatıldı.

Saffet Yalçın Saffet Yalçın
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Dünya Bu Görüntüleri Konuşuyor: Cezaevi Revirinde Vahşet... Döverek Öldürdüler

ABD, New York’un kuzeyindeki Marcy Islah Tesisinde yaşanan şiddet olayını konuşuyor. 43 yaşındaki mahkum Robert Brooks, cezaevi infaz memurlarının darp etmesi sonrası hayatını kaybetti. Olay anına ait görüntülerin ortaya çıkması ülkede büyük tepkiye yol açtı.

REVİRDE DARP

10 Aralık’ta yaşanan olayın görüntülerinde, elleri arkadan kelepçelenmiş halde tıbbi muayene odasında bulunan Brooks’un infaz memurları tarafından defalarca darp edildiği görülüyor. Memurlardan biri Brooks’un ağzına bir şey tıkamaya çalışırken, bir diğeri kasıklarına yumruk atıyor. Ardından mahkumun boğazı sıkılarak ayağa kaldırıldığı ve şiddetin devam ettiği anlar kameralarca kaydedildi.

Görüntülerde, Brooks’un bir süre sonra hareketsiz kaldığı ve bilincinin kapandığı anlar dikkat çekiyor. BBC’nin haberine göre, ölüm nedeni “boyun sıkışmasına bağlı asfiksi” olarak belirtildi. Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Jeremy Faust, Brooks’un omurilik yaralanması geçirmiş olabileceğini ifade etti.

14 MEMUR GÖREVDEN ALINDI

Olay sonrası New York Valisi Kathy Hochul, olaya karışan 13 infaz memuru ve bir cezaevi hemşiresinin görevden alındığını açıkladı. New York Başsavcısı Letitia James ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

VÜCUT KAMERALARI KAPALIYDI

CNN, olay sırasında görevdeki dört memurun vücut kamerası taktığını ancak bu cihazları devreye almadığını açıkladı. Bu nedenle olay anında ses kaydı bulunmadığı belirtildi.

Brooks’un ailesinin avukatı Elizabeth Mazur, "Robert yaşamayı hak ediyordu. Cezaevindeki herkesin personel şiddetinden korkmadan yaşama hakkı var" dedi.

ABD’de cezaevlerindeki şiddet vakalarına bir yenisi eklenen bu olay, insan hakları tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturma, sorumluların yargı önünde hesap verip vermeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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