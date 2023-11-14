Donald Trump'ı sert sözlerle eleştiren ablası ölü bulundu!

ABD eski başkanı Donald Trump'ın ablası Maryanne Trump Barry, evinde ölü bulundu. Polis, ölümün şüpheli olup olmadığını araştırıyor.

Donald Trump'ı sert sözlerle eleştiren ablası ölü bulundu!

ABD'de üst düzey yargıç ve avukat olarak görev yapan Maryanne Trump Barry, Manhattan'daki apartman dairesinde ölü bulundu.

ABC News'in haberine göre, Maryanne Trump Barry'nin yaşamını yitirdiği sabah 04.00'te fark edildi. İhbar üzerine Barry'nin apartmanına giden acil durum ekipleri ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Ancak ABD medyası, Barry'de travma belirtisi bulunmadığını kaydetti. Herhangi bir boğuşma belirtisi de olmadığı öğrenildi.

DONALD TRUMP'I ELEŞTİRİYORDU

2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın ablası ile yeğeni arasındaki konuşmaların gizli ses kayıtları basına yansımış, konuşmalarda abla Maryanne Trump Barry'ın kardeşi için "Prensipleri yok, yalancı" ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca Barry ses kayıtlarında Donald Trump'ın üniversite sınavına kendi adına başka birisini soktuğunu da iddia ediyordu.

4 KARDEŞİNDEN ÜÇÜNÜ KAYBETTİ

Böylece Trump'ın dört kardeşinden üçü hayatını kaybetmiş oldu. Trump'ın en küçük kardeşi Robert Trump, Ağustos 2020'de 71 yaşında, Fred Trump Jr. ise Eylül 1981'de henüz 42 yaşındayken kalp krizinden yaşamını yitirmişti.

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