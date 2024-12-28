Katar Başbakanı Al-Thani, Hamas Heyetiyle Bir Arada

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmeleri için Hamas heyetiyle bir araya geldi.

Katar Başbakanı Al-Thani, Hamas Heyetiyle Bir Arada

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 449 gündür devam ediyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas heyetiyle bir araya geldi. Al-Thani, Halil El Hayya liderliğindeki Hamas heyetiyle Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmeleriyle ilgili gelişmeleri ele aldı.

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Kaynak: İHA

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