Katar Başbakanı Al-Thani, Hamas Heyetiyle Bir Arada

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 449 gündür devam ediyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas heyetiyle bir araya geldi. Al-Thani, Halil El Hayya liderliğindeki Hamas heyetiyle Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmeleriyle ilgili gelişmeleri ele aldı.

Kaynak: İHA