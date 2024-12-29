Dışişleri Bakanlığı’ndan Güney Kore’ye Taziye Mesajı

Güney Kore’de meydana gelen uçak kazasında 179 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’de meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

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Güney Kore’de 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağı iniş esnasında kaza yaptı. İnişte duramayan uçak, pistin sonundaki bariyerlere çarparken büyük bir patlama yaşandı.

Gelen son bilgilere göre 181 kişilik uçakta 179 kişi hayatını kaybederken 1’i mürettebat 2 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Güney Kore’ye Taziye Mesajı - Resim : 1

DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı yaşanan kazayla ilgili Güney Kore’ye taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kore Cumhuriyeti’nin Muan Havalimanı’nda bugün (29 Aralık) meydana gelen uçak kazasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

Dışişleri Bakanlığı’ndan Güney Kore’ye Taziye Mesajı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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