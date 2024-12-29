Şam Yeni Yıl Havasına Büründü! Savaşın Ardından Suriye Sokakları Normale Dönüyor

Son gelişmelerin ardından tansiyonun bir düşüp bir yükseldiği Suriye’de başkent Şam’da sokaklarda yılbaşı kutlamaları için hazırlıklar başladı.

TV100 ekibinin kameralarına yansıyan görüntülerde, Suriye halkının yeni yıl coşkusunu şimdiden yaşadığı görüldü. 13 yıllık savaşın ardından Suriye’deki bu kutlamalar dikkat çekti.

Kameralara yansıyan görüntülerde, başkent Şam’da halkın bir araya gelerek kutlama havasında oturduğu, bir animatörün insanları eğlendirdiği anlar saniye saniye kaydedildi.

“SURİYE’DE HAYAT NORMALLEŞMEYE BAŞLADI”

TV100 muhabiri Sertaç Murat Koç, Şam’da yeni yıl heyecanını şu sözlerle aktardı: Önümüzdeki günlerde devlet başkanı olacak olan Eş-Şera kimsenin dinine, özgürlüğüne karışmayacağız demişti. Özellikle Hristiyanların yaşadığı bölgedeki kutlama hazırlıkları Suriye’de hayatın normalleşmeye başladığını kanıtlar nitelikte.

Kaynak: TV100