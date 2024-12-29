Güney Kore'deki Uçak Kazasının Görüntüsü Ortaya Çıktı

Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkarak duvara çarpmasıyla sonuçlanan kazada can kaybı 124'e yükseldi. Uçağın piste sert bir iniş gerçekleştirdikten sonra alev topuna döndüğü anlar ise kameralara yansıdı.

Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkarak duvara çarpmasıyla sonuçlanan kazaya dair detaylar netleşmeye başladı.

ÖLÜ SAYISI 124’E YÜKSELDİ

Güney Kore Ulusal İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada olay yerinde 124 cansız bedene ulaşıldığı belirtilirken, cesetlerin havalimanında kurulan geçici bir morga kaldırıldığı aktarıldı. Sağ olarak kurtarılan 2 kişi dışında uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

KUŞ SÜRÜSÜ İDDİASI

Güney Kore basınında, uçağın bir kuş sürüsüne çarpması nedeniyle iniş takımlarının açılamadığını öne sürülürken, bazı görgü tanıklarının ise inişten önce uçağın sağ motorundan dumanların çıktığını ifade ettiği aktarıldı.

Kaza anına ait görüntülerde de uçağın burnu havadayken sert bir iniş gerçekleştirdikten sonra pist bitimindeki duvara çarptığı ve alev topuna döndüğü görüldü.

Kaynak: İHA