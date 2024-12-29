38 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Putin'den Uçak Kazasına İlişkin Kritik Görüşme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Aktau yakınlarında meydana gelen uçak kazası hakkında bir telefon görüşmesi yaptı. Kazada, Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait bir uçak düşmüş ve tüm bölgeyi yasa boğmuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre iki lider görüşme sırasında karşılıklı taziyelerini iletti. Tokayev, Kazakistan hükümetinin bir komisyon kurduğunu ve kazanın Azerbaycan, Rusya ve Brezilya’dan gelen uzmanların katılımıyla soruşturulduğunu belirtti.

Putin, Rusya'nın soruşturmaya her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. İki lider, kazanın nedenlerinin hızla aydınlatılması ve mağdur ailelere gereken desteğin sağlanması gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Soruşturma sürerken, uçağın kara kutusu ve diğer deliller detaylı bir şekilde incelenmeye devam ediyor. Kazakistan halkı, olayın nedeninin en kısa sürede açıklığa kavuşturulmasını bekliyor.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Rusya’ya bağlı Tataristan’daki Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Havayolları'na ait 67 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kentinde acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise kurtulmuştu. Uçağın Grozni’ye yaklaştığında Rus hava savunma sistemi tarafından vurulduğu iddia edilmiş, Aktau’ya yönlendirildiği belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağının düşmesine yol açan olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür dilemişti.