Teşhis Konmuştu... Netanyahu Bugün Ameliyat Olacak

Geçtiğimiz günlerde idrar yollarında iyi huylu prostat büyümesinden kaynaklı bir enfeksiyon tespit edilen İsrail Başbakanı Netanyahu ameliyat olacak. Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasına göre prostat ameliyatı, bugün İsrail'de gerçekleşecek.

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Teşhis Konmuştu... Netanyahu Bugün Ameliyat Olacak

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız saldırılar düzenleyen ve on binlerce insanı katleden İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ameliyat masasına yatacağı öğrenildi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun bugün prostat ameliyatı olacağı belirtildi.

Geçtiğimiz çarşamba günü Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde muayeneden geçen Netanyahu'nun idrar yollarında iyi huylu prostat büyümesinden kaynaklanan bir enfeksiyon tespit edilmişti.

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Kaynak: İHA

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