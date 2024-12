Netanyahu'dan Ateşkes Açıklaması: 'Hamas ile Müzakerelerde İlerleme Var'

İsrail Meclisi'ne (Knesset) hitap eden Başbakan Netanyahu, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini aktararak, anlaşmanın ne zaman son şeklini alacağına ilişkin net bir tarih veremeyeceğinin altını çizdi.

'HER ŞEYİ SİZE ANLATAMAM'

"Yaptığımız her şeyi size anlatamam ama her düzeyde önemli adımlar atıyoruz." diyen Netanyahu, Gazze’deki İsrailli esirler serbest bırakılana kadar çabalarını sürdüreceklerini kaydetti. İsrail ordusunun “Orta Doğu’nun çehresini değiştirdiğini” öne süren Netanyahu, İsrail’in şu an İran “tehdidiyle" karşı karşıya olduğunu öne sürdü. Netanyahu, "İran'ın kentlerimizi ve vatanımızı tehdit edebilecek nükleer silahlar ve benzeri silahlar elde etmesini engelleme konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

YEMEN'İN SALDIRILARI

Yemen’den İsrail’i balistik füzelerle hedef alan İran destekli Husiler’e ilişkin Netanyahu, Yemen’e dün düzenledikleri saldırının "ilk olmadığını ve son olmayacağını" vurguladı. İsrail ile Hamas arasında Gazze'de esir takası ve ateşkese varılması için Katar ile Mısır'ın arabuluculuğunda müzakereler sürüyor.​​​​​​​

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA