Avusturya'da Çok Sayıda Silah ve Nazi Sembolü Ele Geçirildi

Avusturya polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihbar üzerine, oğluyla (17) yaşayan bir kadının (50) evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada, 70’in üzerinde uzun namlulu silah, 5 bin mermi, patlayıcı madde ve yasaklı Nazi sembolleri ele geçirildi.

Silahlara ilişkin Avusturyalı kadın ifade vermekten kaçınırken, oğlu, silah ve Nazi sembollerinin vefat eden babasından kaldığını ileri sürdü. Polis, anne ve oğlu hakkında hukuki işlem başlatırken, her ikisine silah taşıma ve kullanma yasağı getirildi.

Kaynak: AA