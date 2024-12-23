Yunanistan Hükümetine 'Göç' Eleştirisi

Yunanistan'da muhalif Yeni Sol Partisi, Rodos Adası açıklarında göçmen taşıyan botun kontrolden çıkması sonucu 8 göçmenin hayatını kaybetmesine dikkat çekti. Parti, hükümetin göç politikalarını eleştirdi.

Yunanistan Hükümetine 'Göç' Eleştirisi

Yunanistan'da muhalefetteki Yeni Sol Partisi, tarafından yayımlanan açıklamada, Rodos'taki ölümlü trajediye atıfta bulunularak, "8 masum insan hayatını kaybetti. Yunan Sahil Güvenlik teknesinin bu kazadaki rolü, ülkemizin göçmen politikasını ciddi şekilde sorgulatıyor" ifadelerine yer verildi.

Engelleme ve geri itme uygulamalarının ülke için utanç kaynağı olduğu kaydedilen açıklamada, olayın aydınlatılması için derhal soruşturma başlatılması talep edildi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan bot, 20 Aralık Cuma günü Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçmaya çalışırken kontrolden çıkmıştı. Olay sırasında denize savrulan düzensiz göçmenlerden 8'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Yunanistan'dan Şaşırtan Türkiye Hamlesi! İlk Defa OlduYunanistan'dan Şaşırtan Türkiye Hamlesi! İlk Defa OlduGüncel
Yunanistan Türkiye'den İthal Etmişti... Susam Tohumlarında Salmonella Tehlikesi! Sınırdan Geri ÇevrildiYunanistan Türkiye'den İthal Etmişti... Susam Tohumlarında Salmonella Tehlikesi! Sınırdan Geri ÇevrildiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Yunanistan göç
İran Dışişleri'nden Suriye Mesajı: Bağlantımız Yok İran'dan Kritik Türkiye ve Suriye Mesajı
Sırrı Sonunda Bulundu! Şeflerin Domatesi Taze Tutan Yöntemi Sırrı Sonunda Bulundu! Şeflerin Domatesi Taze Tutan Yöntemi
ABD Başkanı Biden 37 İdam Cezasını İptal Etti ABD Başkanı Biden 37 İdam Cezasını İptal Etti
Günde 1 Avuçtan Fazlası Çok Zararlıymış! Asla Ağzınıza Sürmeyin Günde 1 Avuçtan Fazlası Çok Zararlıymış! Asla Ağzınıza Sürmeyin