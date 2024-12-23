Yunanistan Hükümetine 'Göç' Eleştirisi

Yunanistan'da muhalefetteki Yeni Sol Partisi, tarafından yayımlanan açıklamada, Rodos'taki ölümlü trajediye atıfta bulunularak, "8 masum insan hayatını kaybetti. Yunan Sahil Güvenlik teknesinin bu kazadaki rolü, ülkemizin göçmen politikasını ciddi şekilde sorgulatıyor" ifadelerine yer verildi.

Engelleme ve geri itme uygulamalarının ülke için utanç kaynağı olduğu kaydedilen açıklamada, olayın aydınlatılması için derhal soruşturma başlatılması talep edildi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan bot, 20 Aralık Cuma günü Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçmaya çalışırken kontrolden çıkmıştı. Olay sırasında denize savrulan düzensiz göçmenlerden 8'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA