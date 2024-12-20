Yunanistan'dan Şaşırtan Türkiye Hamlesi! İlk Defa Oldu

"TÜM TARİHİ ESERLER ANAVATANLARINA DÖNMELİ"

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ise tarihi eser kaçakçılığının yalnızca Türkiye’nin değil, Yunanistan’ın da karşı karşıya olduğu bir sorun olduğunu söyledi. Mendoni, Türkiye’nin Elgin Mermerleri konusundaki desteği için teşekkür ederek, tarihi eserlerin anavatanlarına dönmesi gerektiğini vurguladı.

İADE SÜRECİ

UNESCO Sözleşmesi ve iki ülke arasındaki ikili anlaşma çerçevesinde yürütülen adli süreç sonucu iade edilen Lidya sikkeleri, kültürel mirasın korunmasında uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.