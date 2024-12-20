Yunanistan'dan Şaşırtan Türkiye Hamlesi! İlk Defa Oldu
Yunanistan, Lidya medeniyetine ait 1055 sikkeyi Türkiye’ye iade etti. Bu gelişme, Yunanistan’ın Türkiye’ye ilk kez tarihi eser iadesi yapması açısından büyük önem taşıyor.
Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atina’da Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile bir araya gelerek düzenlenen teslim törenine katıldı. Tören, Atina’daki Nümizmatik Müzesi’nde gerçekleştirildi. Bakan Ersoy, Yunanistan’ın Kipi Sınır Kapısı’nda ele geçirilen ve M.Ö. 7. yüzyıldan M.Ö. 5. yüzyıla kadar tarihlendirilen sikkelerin Anadolu kökenli olduğunun tespit edilmesinin ardından Türkiye’ye iade edildiğini belirtti.
LİDYA MEDENİYETİNİN MİRASI GERİ DÖNDÜ
Teslim edilen eserlerin tarihte ilk madeni parayı basan Lidya medeniyetine ait olduğuna vurgu yapan Ersoy, sikkelerin Tarsus, Side, Aspendos ve Soli-Pompeiopolis gibi Anadolu şehirlerinde basıldığını söyledi. Ersoy, “Bu işbirliği sayesinde bu eserler ait oldukları topraklara dönüyor” dedi.
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ
Türkiye ve Yunanistan arasında 2013 yılında imzalanan “Kültür Varlıklarının Yasadışı İthali ve İhracının Önlenmesi” anlaşmasına atıfta bulunan Ersoy, bu işbirliğinin sonuç verdiğini belirtti. Ersoy, “Bugün, iki ülkenin tarihi ve kültürel mirasını korumak adına önemli bir adım attık. Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede ortak bir duruş sergilemek kritik önem taşıyor” ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE’DEN YUNANİSTAN’A DESTEK MESAJI
Ersoy, Yunanistan’ın İngiltere’den talep ettiği Elgin Mermerleri konusunda Türkiye’nin destek verdiğini de ifade etti. Parthenon Mermerlerinin Yunanistan’a iadesini desteklediğini belirten Ersoy, “Bu eserler, ait oldukları kültürün temsilcisi olan Yunan halkına teslim edilmeli” dedi.
"TÜM TARİHİ ESERLER ANAVATANLARINA DÖNMELİ"
Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ise tarihi eser kaçakçılığının yalnızca Türkiye’nin değil, Yunanistan’ın da karşı karşıya olduğu bir sorun olduğunu söyledi. Mendoni, Türkiye’nin Elgin Mermerleri konusundaki desteği için teşekkür ederek, tarihi eserlerin anavatanlarına dönmesi gerektiğini vurguladı.
İADE SÜRECİ
UNESCO Sözleşmesi ve iki ülke arasındaki ikili anlaşma çerçevesinde yürütülen adli süreç sonucu iade edilen Lidya sikkeleri, kültürel mirasın korunmasında uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.