İran Dışişleri'nden Suriye Mesajı: Bağlantımız Yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Bekayi, Suriye konusunda Türkiye ile diyalog halinde olduklarını belirtti ve "Hem bölgesel hem de Suriye ile ilgili çok taraflı görüşmeler yapıyoruz" dedi.

Bekayi "Suriye, iki ülke arasında ele alınan ve görüşülen önemli konulardan biri. Türkiye, önemli bir komşumuzdur ve ilişkilerimiz her zaman komşuluk politikası çerçevesinde olmuştur. Anlaşamadığımız konularda ise açık ve net bir şekilde iletişim kurabiliyoruz" dedi.

Bekayi, İran'ın Suriye'deki varlığının “terörle mücadele” amacına dayandığını belirterek, “Geçmiş dönemde Suriye'de farklı muhalif gruplar ile irtibattaydık. Ancak şu an Suriye'deki yeni yönetim ile doğrudan bir bağlantımız yok” dedi.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerektiğine dikkat çeken Bekayi, ABD ve İsrail'in Suriye'de “işgalci” olduklarını vurguladı ve şöyle konuştu:

“ABD'nin Suriye'de hala askeri güçleri bulunuyor ve bu konu kesinlikle Suriye'nin ulusal egemenliğinin korunma sürecini sekteye uğratacaktır. Suriye'nin toprak bütünlüğünden endişe duyan tüm taraflar, İsrail'in Suriye'yi işgaline kayıtsız kalamaz. Suriye'nin yaklaşık 500 kilometrekarelik bir alanı İsrail rejimi tarafından işgal edildi."

'MÜZAKERE MASASINDAN KALKMADIK'

ABD ile yeni dönemde nükleer müzakerelere değinen Bekayi, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın ekibinin İran'a nükleer müzakerelere dair mesaj gönderdiği iddialarını yalanlayarak “Bu konuda bilgim yok. Ama İran hiçbir zaman müzakere masasından kalkmadı. Karşı taraf müzakere konusunda ciddiyetini gösterirse İran'ın çıkarlarını güvence altına almak için müzakere yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

SEYAHAT UYARISI

Bekayi “Suriye'deki mevcut durum nedeniyle vatandaşlarımızı Suriye'ye seyahat etmemeleri konusunda uyarıyoruz. Son süreçte diplomatlarımız ve askeri danışmanlarımız da Suriye'den ayrıldılar. Şu an Suriye'de İran vatandaşı bulunduğunu sanmıyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA