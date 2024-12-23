İsrail Katliamlarında 444. Gün! Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 317 Oldu

İsrail güçlerinin bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 58 artarak, 45 bin 317'ye yükseldi. Yaralı sayısı da 86 artarak 107 bin 713'e çıktı.

İsrail Katliamlarında 444. Gün! Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 317 Oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne aralıksız saldıran İsrail'in 444 günü geride bıraktığı saldırılara ilişkin açıklama yaptı. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 58 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Katliamlarında 444. Gün! Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 317 Oldu - Resim : 1

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 317'ye, yaralı sayısının da 107 bin 713'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: AA

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