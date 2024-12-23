İsrail Mülteci Kampına Saldırdı, En Az 50 Ölü ve Yaralı Var

İsrail Ordusu Nusayrat Mülteci kampına askeri konvoyla girdi. İsrail askerlerinin katliam gibi baskınından şu ana dek en az 50 Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

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İsrail Mülteci Kampına Saldırdı, En Az 50 Ölü ve Yaralı Var

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na karadan saldırılarına devam ettiği belirtildi.

50’DEN FAZLA SİVİL ÖLDÜ VE YARALANDI

İsrail'in 17 araç ve onlarca askerle girdiği Nusayrat Mülteci Kampı'nda "korkunç katliamlar" yaptığı aktarılan açıklamada, İsrail'in devam eden kara saldırılarında şu ana kadar 50'den fazla sivilin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

İsrail Mülteci Kampına Saldırdı, En Az 50 Ölü ve Yaralı Var - Resim : 1

ARALARINDA ÇOCUK VE KADINLAR DA VAR

Nusayrat kampındaki can kayıpları arasında çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun kampta en az 20 binayı yerle bir ettiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail Mülteci Kampına Saldırdı, En Az 50 Ölü ve Yaralı Var - Resim : 2

KAMPA YAPILAN SALDIRILARDA 100’DEN FAZLA SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki el-Cedid bölgesine 5. saldırılarını gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, İsrail'in tekrarlanan saldırıları sonucu bugüne kadar Cedid bölgesinde 100'den fazla Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in Gazze'de devam eden soykırım suçlarına karşı harekete geçmesi talep edildi.

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Kaynak: AA

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