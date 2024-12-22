İsrail'in Cibaliya Kampı'nı Bombaladı! 4 Çocuk Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'ni 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız hedef alan İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin bir arada olduğu topluluğu bombaladı.

Saldırıda 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de ağır şekilde yaralandı.

Öte yandan Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Şeyh Zayid bölgesinde patlayıcı yüklü robotlarla düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA