7 Yaşındaki Çocuğun Korkunç Ölümü! Ailesinden 6 Kişi Tutuklandı

Dünya genelinde çocuğa karşı işlenen suçlarda büyük bir artış görülürken, ABD'de geçen yıl Noel günü yaşanan bir olay tüm ülkeyi dehşete düşürmüştü. Uzun süre yetersiz beslenme nedeniyle, "kemikleri görülebilecek şekilde" ölü bulunan 7 yaşındaki Deonte Atwell'ın ölümüyle bağlantılı olarak bu hafta bir aile üyesi daha suçlandı.

Fort Lauderdale Polis Departmanı, 31 yaşındaki Jeremy Graham'ın 17 Aralık günü tutuklandığını ve "ağırlaştırılmış adam öldürme", "çocuğun ihmali" ile "çocuk istismarını ihbar etmemek" suçlarıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Polis, Graham'ın çocuğun ölümünde nasıl bir rol oynadığı hakkında detaylı bir bilgilendirme yapmazken, soruşturma boyunca toplandıkları tüm kanıtlarla suçlamayı yapıp tutuklandığını aktardı.

YAKIN ÇEVRESİNDEN SUÇLANAN ALTINCI KİŞİ

Jeremy Graham, 7 yaşındaki Deonte'nin ailesi ve çevresinden suçlanan altıncı kişi oldu. Deonte'nin annesi Michelle Doe ve 21 yaşındaki ağabeyi Tyreck Irvin üç ay önce "birinci dereceden cinayet" "ağırlaştırılmış adam öldürme" "ağırlaştırılmış çocuk istismarı" ve "çocuk ihmali" ile suçlanmıştı.

Çocuğun büyükbabası James Graham, bir bakım şirketi sahibi Mirlande Moltimer Ameda ve çocuğun bakıcısı Cassandre Lassegue de korkunç olayla ilgili suçlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi