Cansız Bedeni Gölde Bulunmuştu: Reality Şov Yıldızının Katili Amerikan Askeri Çıktı!

ABD'nin Alabama eyaletinde Willie Ellington adlı bir deniz piyadesi, eski reality şov yıldızı Tshey Bennett'i öldürmekle suçlanıyor. Ellington'ın birinci derece cinayet ve çocuk pornografisi bulundurmakla suçlandığını açıklayan polis, 20 yaşındaki saldırganın "eskort" olarak çalışan Bennett ile çalıştığı otelde buluştuğunu belirledi.

Polis, "kaybolduktan" kısa süre Bennett'in cansız bedenini terk edilmiş bir mahalledeki gölette bulduktan sonra Ellington'ı gözaltına aldı. Bennett'in nasıl öldürüldüğü ve Ellington aleyhine kanıtlar henüz açıklanmazken, deniz piyadesi tutuklandı.

ÜNLÜ REALİTY ŞOVDA YER ALDI

Tshey Bennett, bu yılın başlarında "Skrippa Bootcamp" adlı reality şov programında yarışmacı olarak yer aldı. Program, bir evde beraber yaşayan 12 "egzotik dansçı" hakkındaydı.

Ellington'ın ABD Deniz Piyadeleri'nde birinci sınıf bir er olduğunu doğrulandı ve havacılık, patlayıcı madde imhası ve muharebe dalışı eğitimi alan bir denizci grubunudan olduğunu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi