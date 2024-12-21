Kanguru Yaşadığı Evden Kaçtı

ABD'de bir çiftlikte bakılan kanguru, yaşadığı 'ev'den kaçtı. Kanguruyu arama çalışmaları sürüyor.

Kanguru Yaşadığı Evden Kaçtı

Hayvanlarla ilgili ilginç haberlerin arasına bir yenisi daha eklendi. ABD’nin Teksas eyaletinde bir kanguru yaşadığı evden kaçtı. Yetkililer, kanguruyu arama çalışmalarının sürdüğünü ve bölge halkının dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Kanguru Yaşadığı Evden Kaçtı - Resim : 1

ABD’nin Teksas eyaletinin County bölgesindeki hayvan kurtarma yetkilileri, bir ailenin 3 yaşındaki Rowdy isimli kangurularının çitlerden atlayarak evden kaçtığını bildirmesi üzerine harekete geçti. Aile, Rowdy isimli kanguru dışında iki kanguruya daha sahip olduklarını belirtti.

Kanguru Yaşadığı Evden Kaçtı - Resim : 2

Hayvan kurtarma ekipleri, Rowdy’nin en son Çarşamba günü görüldüğünü belirterek arama çalışmalarına devam edildiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

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