Noel Pazarına Saldırıda Bilanço Ağırlaşıyor: Saldırganla İlgili Detaylar Ortaya Çıktı

Almanya’nın Magdeburg kentinde Noel pazarında toplanan kalabalığın içine bir araba daldı. Hükûmet yetkilileri olayın bir saldırı olduğunu doğrularken, saldırıda biri çocuk olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti ve 70’ten fazla kişi yaralandı. Saldırgan, olaydan kısa bir süre sonra düzenlenen bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Alman basını, saldırganın 50 yaşında Suudi Arabistan kökenli Tâlip el-Abdulmuhsin adında bir kişi olduğunu belirtti. Saldırganın evinde aramaların başladığı ve telefonuna el koyulduğu açıklandı. Öte yandan, saldırganın 2006 yılında Almanya'ya gelerek oturum izni aldığı ve doktor olduğu da iddialar arasında.

Cuma günü gerçekleşen saldırı, Magdeburg halkını yasa boğdu. Saldırganın, arabayı olaydan hemen önce kiraladığı ve aracın Münih plakalı olduğu tespit edildi. 400 metre boyunca kalabalığın arasında ilerleyen saldırganın, şahsına ait sosyal medya paylaşımlarına göre eski bir Müslüman olduğu ve İslam’a yönelik eleştiriler içeren gönderiler paylaştığı ifade edildi. Kendisine Alman polisinin zulmettiğini düşündüğü bildirildi. Suudi Arabistan’da ateist bir yaşam tarzını benimseyemediği için Almanya’ya göç eden şahsın, burada da kendini güvende hissetmediği aktarıldı

X hesabında “Sokrates’in ölümünden Alman polisini sorumlu tutuyorum” ifadelerini kullandığı belirlenen saldırgan, ayrıca saldırıdan önce yayımladığı bir videoda Almanya’yı, eski Müslümanlara karşı komplolar düzenlemekle suçladığı kaydedildi.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Magdeburg halkına başsağlığı mesajı göndererek saldırıyı kınadı. Scholz, “Bu acı saatlerde Magdeburg halkının yanındayız. Kurtarma ekiplerine özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum” dedi. Cumartesi günü Şansölye Scholz ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in Magdeburg’a gitmesi bekleniyor.

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.



Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.