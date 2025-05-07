Elektrikli ve Hibrit Otomobillerde Arıza Şampiyonları Belli Oldu: Bu 5 Modele Dikkat!

Son yıllarda elektrikli ve hibrit araçlar büyük ilgi görse de, bazı modeller kullanıcılarını sık sık servise yönlendirmekle ün kazandı. Sektörde güvenilirlik testleri ve kullanıcı yorumlarıyla yapılan analizlerde, arızaya en yatkın ve onarımı en masraflı beş otomobil modeli öne çıktı. Bu araçları satın almadan önce kapsamlı bir değerlendirme yapmanızda fayda var. Peki en çok arıza yapan otomobiller hangileri? İşte o liste...